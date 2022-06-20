حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 21-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تراجع وأوضاع معاكسة كشفت عنها خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، في توقعاتها وحظك اليوم السبت على الصعيدين الاجتماعي العاطفي والمهني لمواليد برج السرطان، الذي يفضل الاحتفاظ بحياته الشخصية لنفسه، فمن الصعب أن يتحدث عن يومه مع الغرباء، بل يحتاج للثقة في البداية حتى يتحدث.

وبحسب علم الفلك، فإن مولود برج السرطان لا يتهاون في التعامل مع الموظفين، وهو دقيق لدرجة ربما تسبب غضب العاملين معه، ومن بين مشاهير هذا البرج، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي، صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.

واليوم الثلاثاء 21 يونيو، نرصد في التقرير التالي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج السرطان، الذي يعيبه أنه متشائم للغاية ودائما ما يتوقع السيئ في الأشياء قبل حدوثها.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وأوضحت خبيرة الفلك، أن بلوتو يتراجع بمواجهة مولود السرطان اليوم، وعليه أن يعتني بشركاء الحياة، وألا يغامر بأقوال غير مدروسة.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

أما مهنيًا واجتماعيًا، فاليوم الثلاثاء مولود برج السرطان، يحمل أخبارًا ليست جيدة، فالقمر في وضع معاكس، لذلك يجب ألا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك، وعليك أن تثق بنفسك، وحاول التكيف مع المستجدات مع الانتباه لحقوقك.