حظك اليوم برج الحوت الاثنين 20-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الحوت يعرفون بحساسيتهم المفرطة، مما يجعلهم يتأثرون بمشاكل الآخرين ويتعاطفون بسهولة، فيتعرضون للاستغلال من الآخرين، ومن أسوأ صفاته السلبية الشديدة والكسل، والتهور في قراراته.

ولمواليد برج الحوت المهتمين بمعرفة تأثير الفلك والكواكب على حالتهم النفسية اليومية، يستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد»، إن حظ أصحاب برج الحوت اليوم على المستوى العملي والمهني، يكون القمر ما زال ببرجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنه لمواليد هذا البرج أن حظهم اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، وأخيرا مولود برج الحوت أنت اليوم وضعك الفلكي يدفعك لتطرق كل الأبواب لتحقق تفاهما مع الطرف الآخر.

مشاهير برج الحوت

يُعرف عن مواليد برج الحوت الكرم الزائد، والخيال الواسع في الخروج من الأزمات والمشاكل العملية، وقدرتهم الكبيرة على الإبداع والتفوق.

ومن أبرز نجوم هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.