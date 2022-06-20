مدسك.. حظك اليوم برج القوس الاثنين 20-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مواليد برج القوس الانطلاق والحيوية، فهو يحب المغامرة واكتشاف كل ما هو جديد، ويميل للسفر ومقابلة كل ما هو جديد، لذلك فهو صديق للكثير من الجنسيات المختلفة، بسبب قدرته على التأقلم.

ولمواليد برج القوس المهتمين بمعرفة تأثير الفلك والكواكب على حالتهم النفسية اليومية، يقدم لك «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظ أصحاب برج القوس اليوم على المستوى العملي والمهني، يكون القمر في وضع معاكس.. تذكّر اليوم أن الاستماع للآخرين يقلل الفجوة معهم، قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها وأن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنه لمواليد هذا البرج أن حظهم اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، يكون الشمس وعطارد في مواجهة برجك مما يجعلك تميل للعصبية، حاول أن تظهر تفهما ومشاعر إيجابية.

مشاهير برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بالجدية والاصرار في المجال العملي، من أبرز مشاهير هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.