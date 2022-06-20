حظك اليوم برج الجدي الاثنين 20-6-2022 مهنيا وعاطفيا

طفل برج الجدي من الشخصيات الذكية والمطيعة لوالديه، ومن الشخصيات الحنونة المحبوبة من المدرسين، يرغب دائمًا في مساعدة زملائه وأصدقائه، ويستطيع اكتساب ثقة البالغين فهو يبدو دائمًا أكبر من عمره.

ولمواليد برج الجدي المهتمين بمعرفة تأثير الفلك والكواكب على حالتهم النفسية اليومية، يستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد»، إن حظ أصحاب برج الجدي اليوم على المستوى العملي والمهني، تشعر باستقرار نفسي وتمدك الشمس بطاقة بدنية وروح خيال مما يساعدك في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنه لمواليد هذا البرج أن حظهم اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، يكون القمر في منزلك الثالث يدعم علاقاتك.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

مشاهير برج الجدي

الشخصية الصلبة والقوية من أبرز صفات مواليد برج الجدي، فهو قوى الإرادة ويستطيع ايجاد حلول لمشاكل العمل مما يجعله يكتسب ثقة زملائه.

ومن أبرز نجوم هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.