حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-6-2022 مهنيا وعاطفيا

على الرغم من أن أصحاب برج الدلو يتسمون بتبلد المشاعر، طوال الوقت، إلا أنهم يمتلكون قلوب بيضاء ومحبة، إلا أنهم يفضلون البقاء على مسافة من الآخرين، والاحتفاظ بتفاصيل حياتهم الشخصية لأنفسهم، ولا يسمحون للآخرين باختراقها.

ولمواليد برج الدلو المهتمين بمعرفة تأثير الفلك والكواكب على حالتهم النفسية اليومية، وفي هذا الصدد يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد»، إن حظ أصحاب برج الدلو اليوم على المستوى العملي والمهني، يكون القمر في منزلك الثاني وينصحك ذلك أن تتفاوض بلباقة وكن يقظا في عملك وحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنه لمواليد هذا البرج أن حظهم اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، الشمس وعطارد في منزل الحب يساعدانك على التعبير جيدا عن مشاعرك وتسيطر على الأجواء بسحرك.

مشاهير برج الدلو

مواليد برج الدلو من الشخصيات العملية والتي تفكر بشكل مهني، فهو منظم وقادر عل تنظيم وقته، واكتساب ثقة وزملائه في العمل.

ومن أبرز نجوم هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.