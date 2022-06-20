صوامع وشون سوهاج تستقبل 103 آلاف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، توريد 103 آلاف و189 طنا و64 كيلو جراما من الأقماح حتى الآن، وذلك لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات.

ووجه «الفقي»، بالتنسيق المستمر بين مديريات التموين، والزراعة، وكل الجهات المعنية؛ لتقديم أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

استمرار وتكثيف الحملات اليومية

كما وجه محافظ سوهاج، باستمرار وتكثيف الحملات اليومية بالتنسيق بين مديرية الزراعة والتموين ومباحث التموين والوحدات المحلية، لضبط كميات الأقماح غير الموردة للشون والصوامع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضوابط التوريد.

منظومة الرعاية الصحية

في سياق آخر، عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عقد اجتماعا مع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والمهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج .

وتناول الاجتماع بحث منظومة الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج لتقييم الوضع الصحي بها، بين الواقع والمأمول، بناء على ما تقدم به السادة نواب محافظة سوهاج في هذا الشأن، والعمل على تطوير المنظومة بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية؛ لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.