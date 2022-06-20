خلال 24 ساعة.. مصرع وإصابة 12 شخصا بينهم طفلة بحوادث متفرقة في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج اليوم عدة وقائع، أصيب بها أكثر من 9 أشخاص بحوادث طرق متفرقة ومشاجرات فضلا عن مصرع 3 أشخاص بينهم طفلة بحوادث تصادم.

إصابة سائق بطلق ناري لخلافات الجيرة بسوهاج

في مركز جرجا بمحافظة سوهاج الواقعة الأولى عند وصول «جمال م أ» 36 عامًا إلى مستشفى جرجا العام مصاباً بطلق ناري بالساق اليمنى وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وافاد باتهام «أحمد ع ي» بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.

إصابة شخص بكسر بالجمجمة لخلافات المصاهرة بسوهاج

في الواقعة الثانية نشبت مشاجرة بمركز سوهاج بين 4 أشخاص أصيب أحدهما باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وذلك بسبب خلافات المصاهرة.

مصرع طفلة صدمها ميكروباص

بينما لقيت طفلة مصرعها بالواقعة الثالثة حيث اصطدامت سيارة ميكروباص بالطفلة «جوري م ع» حال لهوها أمام منزلها مما نتج عنه وفاتها.

مصرع مسن انقلبت سيارته بالبلينا

الواقعة الرابعة شهدت انقلاب سيارة ومتوفى بدائرة مركز البلينا حيث اختلت عجلة القيادة بيد سائق سيارة ملاكي مما أدى لانقلابها على جانب الطريق ووفاته تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

مصرع وإصابة 2 بحادث انقلاب سيارة ربع نقل

لقي شخص مصرعه بينما أصيب ’خر إثر حادث سير، بالطريق الصحراوي الشرقي باتجاه محافظة قنا حيث انقلبت سيارة ربع نقل على جانب الطريق ونتج عنها وفاة سائقها وإصابة مرافقه.

إصابة 6 طلاب في حادث تصادم 3 سيارات

وفي الواقعة السادسة أصيب 6 طلاب بجامعة سوهاج إثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص كانت تقل الطلاب أثناء ذهابهم للحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وتبين أن الأتوبيس تابع لجامعة سوهاج وكان يقل عاملين بالجامعة للحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة أيضا وذلك على الكورنيش الشرقي، وتم نقل الطلاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتابعهم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج.