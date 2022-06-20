3 أشقاء يتخلصون من أختهم لخلافات على الميراث في سوهاج

ميراث الدم يعود من جديد بمحافظة سوهاج، ولكن اليوم دخلت النساء اللعبة، حيث أقدم ثلاثة أشقاء بمركز أخميم بمحافظة سوهاج بالتعدي بالضرب المبرح على شقيقتهم لخلافات مالية على الميراث لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا يفيد تلقي مأمور مركز شرطة أخميم، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول المدعوة «ر.م 35 عامًا، ربة منزل»، تقيم بدائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج ومصابة بجروح وكدمات واضطراب بالتنفس، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وقد فارقت الحياة ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها بمستشفى سوهاج الجامعي.

الأشقاء وراء الحادث

وعلى الفور تم تشكيل وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية وقد تبين من تحريات البحث الجنائي، أن وراء الحادث أشقاء المجني عليها الثلاث.

خلافات مالية وحرمان من الميراث

نشبت مشاجرة فيما بينهم لخلافات مالية على تقسيم الميراث فقام الثلاثة أشقاء بالتعدي بالضرب المبرح علي شقيقتهم وإحداث إصابتها التي أدت إلى مصرعها، وأشار شهود عيان على خلافات الأشقاء المستمرة لرغبة الثلاث أشقاء بمنع المجني عليها من ميراثها، حتى المشاجرة التي وقعت اليوم ونقلت المجني عليها على إثرها لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.