حياة كريمة تتنتهي من إعمار المنازل المتضررة جراء السيول في أسوان.. فيديو

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، الانتهاء من إعادة وتعمير المنازل المتضررة جراء السيول بغرب أسوان، ونشرت المبادرة مقطع فيديو يرصد فرحة الأهالي عقب استلام المنازل، إذ تهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، معتمدة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة، وتحسين ظروف معيشتهم.

إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بأسوان

وقالت المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية: «في أسوان حققنا آمال وأحلام أهالينا، بيوتهم رجعت زي ما كانت وأحسن، وشفنا الفرحة والسعادة في عيونهم، وزي ما قال السيد الرئيس: أنتم في عنينا، هتفضل حياة كريمة، دايما سند وضهر لكل المصريين».

زيارة الرئيس السيسي للمنازل المتضررة من السيول بغرب أسوان

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، زار صباح يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، بعض المنازل المتضررة جراء السيول بغرب أسوان، كما تفقد القرية المتضررة من السيول، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم.

قوافل وأنشطة حياة كريمة

كما شملت جولة الرئيس متابعة الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

«حياة كريمة» تعيد تأهيل منزلين اندلعت بهما النيران في أسوان

يذكر أن القائمون على مبادرة «حياة كريمة» في محافظة أسوان، زاروا قرية الجنينة والشباك بمركز مصر النوبة، لتسليم منزلين جديدين لأصحابها بعد إعادة تأهيلهما عقب اشتعال النيران بهما في وقت سابق.