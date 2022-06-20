إصابة 5 مراقبين بالثانوية الأزهرية أثناء التوجه إلى لجان الامتحان بالإسماعيلية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 5 مراقبين في امتحانات الثانوية الأزهرية، ظهر اليوم الاثنين، في حادث مروري وقع قرب مدينة القنطرة غرب، وهما في طريقهما إلى لجنة الامتحانات.

حادث مروري

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري أمام قرية الرياح على مدخل مدينة القنطرة غرب، على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 7 سيارات إلى مكان الحادث لنقل الجثتين إلى مستشفى القنطرة غرب المركزي.

ونقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين إلى مستشفي جامعة قناة السويس، لإجراء الطوارئ اللازمة لهما، فيما أشارت المصادر الطبية إلى أن معظم الإصابات كسور وجروح واشتباه مابعد الارتجاج.