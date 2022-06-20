إي تاكس: مرحلة جديدة لإدارة منظومة الضرائب بأحدث التقنيات الرقمية

كشف المهندس خالد عبدالغني، العضو المنتدب لشركة إي تاكس، الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، عن البدء في مرحلة جديدة في إدارة منظومة الضرائب المصرية وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المنظومة الضريبية شهدت تطورا كبيرا في مصر خلال نحو عام واحد من إطلاقها، معتمدة على ما تمتلكه من إمكانيات تقنية وبشرية واعدة ساعدتها على تطبيق أحدث الحلول الرقمية لإدارة المنظومة بطريقة احترافية.

إدارة وتشغيل المنظومات الضريبية التي تتبع مصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب العقارية

وقال عبدالغنى لـ«الوطن»، إن «إي تاكس» منذ إطلاقها حققت المستهدف منها في تطبيق عدة مشروعات ومنظومات رقمية في مجال إدارة وتشغيل المنظومات الضريبية سواء تلك التي تتبع مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية، مستفيدة من الدعم الكبير الذي تتلقاه من وزارة المالية وزير المالية محمد معيط وقيادات وزارة المالية والتي تتبنى استراتيجية طموحة للتحول الرقمي سواء داخل الوزارة أو الجهات والهيئات التابعة لها.

تهيئة مكونات منظومة الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية

وتابع عبدالغني أن الفترة الماضية شهدت قيام «إي تاكس» بدعم إدارة وتهيئة مكونات منظومة الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية، فضلاً عن إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعتبر امتداداً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأيضا تطوير وتشغيل وصيانة ودعم خدمات رقمية متعددة تابعة لمصلحة الضرائب العقارية، وهي إنجازات سهّلت على الممولين إتمام معاملاتهم الضريبية وساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية ودعم الاقتصاد المصري.

تشغيل تطبيقات منظومة الإيصال الإلكتروني

وأكد أن «إي تاكس» تقدم خدمات تشغيل تطبيقات منظومة الإيصال الإلكتروني وخدمات التجهيز والتفعيل والدعم لنقاط البيع وإدارة ومراقبة نقاط البيع ومراقبة الجودة وتوفير المتابعة الدقيقة للمعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية من خلال تواجد مقدمي الدعم الفني في المأموريات وخدمات تحليل البيانات، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني المتخصص لموظفي مصلحة الضرائب المصرية.