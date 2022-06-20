«فارس» لـ أحمد زاهر يحقق ألفي جنيه بالسينمات لليوم الثاني على التوالي

تذيل فيلم «فارس» قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر، حيث جاء في المركز الرابع والأخير، مُحققًا إيرادات منخفضة للغاية، إذ أنه صار مُهددًا بالرفع من دور العرض خلال أيامٍ قليلة، كونه لم يُحقق أرقامًا مُرضية.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن إيرادات فيلم فارس، لـ أحمد زاهر، أمس الأحد، حيث حقق 2173 جنيهًا فقط، وذلك لليوم التالي على التوالي، حيث حقق إيرادات يوم السبت الماضي 2011 جنيه.

تعرف على قصة فيلم فارس لـ أحمد زاهر

تدور قصة فيلم فارس الأساسية حول شخصية «فارس»، الذي يجسده أحمد زاهر، و«وعد» التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي، ورجل الأعمال رشيد السويفي، الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وهو يجسد جانب الشر في العمل، حيث يعاني من مشكلات نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، ويحمل الفيلم قصصا إنسانية تدور في سياق الأكشن والإثارة والغموض.

ويقوم ببطولة فيلم فارس مجموعة من الفنانين وهم أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، واللبنانية باميلا الكيك، أحمد صفوت، منة فضالي، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أحمد زاهر يكشف أسباب تراجع إيرادات فيلم فارس

وأرجع أحمد زاهر، أسباب ضعف ضعف إيرادات فيلم فارس، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى فترة الامتحانات، معبرا بقوله: «الإقبال مش شديد أوي عشان دي فترة امتحانات، هو توقيت مش مناسب، والإقبال على كل الأفلام ضعيف جدًا، لكن مع الأيام المقبلة هيتحسن الإقبال والإيرادات، ولسه الفيلم مكمل لحد العيد وفيه كتير من الفنانين باركوا لي، بصراحة الاهتمام كان كويس».