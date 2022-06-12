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«فارس» يتذيل قائمة أفلام عيد الفطر رغم جولات أحمد زاهر بدور السينما

كتب:

ضحى محمد
03:03 م | الأحد 12 يونيو 2022
فيلم فارس للفنان أحمد زاهر

فيلم فارس للفنان أحمد زاهر

تذيل الفنان أحمد زاهر قائمة إيرادات موسم عيد الفطر بفيلمه الأخير «فارس»، حيث حقق الفيلم ما يقرب من 7 آلاف جنيه فقط بدور العرض أمس، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

قصة فيلم فارس

وتدور قصة الفيلم الأساسية حول شخصية «فارس»، الذي يجسده أحمد زاهر، و«وعد» التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي، ورجل الأعمال رشيد السويفي، الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وهو يمثل جانب الشر في العمل، حيث يعاني من مشكلات نفسية ويقهر «زاهر» خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، ويحمل الفيلم قصصًا إنسانية تدور في سياق الأكشن والإثارة والغموض.

أبطال فيلم فارس

فيلم فارس من إنتاج شركة الجذور للإنتاج السينمائي، وبطولة أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت واللبنانية باميلا كيك.

أحمد زاهر يقرر القيام بجولة في دور السينما 

قرر الفنان أحمد زاهر أن يقوم بجولة في دور السينما لمتابعة الفيلم، ومن المقرر عرضه في المحافظات، حيث أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي وبه بعض مشاهد الأكشن، التي صممت على يد خبراء عالميين في تصميم المعارك.

وطرحت شركة الجذور للإنتاج السينمائي أغنية «أنا تمام» من فيلم «فارس» لمطرب الراب شاهين على جميع المنصات والمتاجر الإلكترونية، وهي من غناء وكلمات وألحان شاهين، وحققت أغنية «أنا تمام» على يوتيوب، ما يقرب من 782 ألف جنيه، ولاقت تفاعلا من الجمهور والنقاد على السوشيال ميديا.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.