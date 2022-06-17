أحمد حلمي يتصدر إيرادات أمس بـ324 ألف جنيه و«فارس» يتذيل القائمة

حقق فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية في موسم عبد الفطر عام 2022.

إيرادات فيلم «واحد تاني»

وحصد فيلم «واحد تاني» أمس إيرادات بلغت 324 ألف و813 جنيها من إجمالي الإيرادات التي حققتها دور العرض السينمائية أمي، والتي بلغت 637 ألف و794 جنيها، وذلك حسب البيان الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع.

أبطال فيلم «واحد تاني»

يقوم ببطولة فيلم «واحد تاني» كل من: أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

إيرادات فيلم «العنكبوت»

ينافس فيلم «واحد تاني» مع 3 أفلام أخرى في دور العرض السينمائية، منها فيلم «العنكبوت» للفنان أحمد السقا الذي حقق أمس 202 ألف و282 جنيها ليحتل المركز الثاني في ترتيب الإيرادات.

فيلم «العنكبوت» يشارك في بطولته عدد من الفنانين وهم: أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، محمد لطفي، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

إيرادات فيلم زومبي

وجاء في المركز الثالث في ترتيب الإيرادات فيلم «زومبي» للفنان علي ربيع، الذي حقق 108 آلاف و897 جنيها، أمس، في السينمات المصرية المختلفة، ويشارك في بطولته كل من: دينا محسن «ويزو»، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.

فيلم فارس يتذيل قائمة الإيرادات

بينما لم يحقق فيلم «فارس» للفنان أحمد زاهر سوى ألف و802 جنيه من إجمالي إيرادات أمس لحتل المركز الرابع والأخير في ترتيب الإيرادات، والفيلم من بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، منة فضالي، صلاح عبدالله.