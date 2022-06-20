«العليا لانتخابات المنظمات النقابية»: فتح باب الترشح للاتحادات العمالية غدا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، أن غدا الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، وبعد غد الأربعاء إعلان الكشوف الأولية لأسماء المرشحين، والخميس المقبل الطعون على أسماء المرشحين.

وقالت اللجنة إن الجمعة المقبلة سيتم البت في الطعون، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.