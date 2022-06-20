أول صورة لنيرة طالبة جامعة المنصورة: زميلها قتلها أمام المارة بسلاح أبيض

حصلت «الوطن» على صورة الطالبة نيرة أشرف، ضيحة جامعة المنصورة التي لقيت مصرعها علي يد زميلها محمد عادل، صباح اليوم، أمام بوابة الجامعة، حيث طعنها بالسكين ثم ذبحها أمام المارة في الشارع، بمدينة المنصورة، وجرى نقل جثمان الفتاة إلى المشرحة وإبلاغ أهلها ونقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي تحت حراسة أمنية مشددة.

أول صورة للطالبة نيرة أشرف

وتداول أصدقاء وزملاء الطالبة نيرة صورتها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة وطالبوا بمعاقبة المتهم بقتلها.

نيرة أشرف طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم الاجتماع جامعة المنصورة من مواليد المحلة محافظة الغربية، وكانت في طريقها إلى الكلية اليوم مع زميلها المتهم من نفس المحافظة، إلا أنه طعنها وذبحها أمام بوابة الجامعة.

ويعيش طلاب وطالبات كلية الآداب جامعة المنصورة في حالة صدمة بعد ذبح صديقتهم أمام أعينهم، من قبَل زميلهم في الكلية، وزميلها.

تفاصيل جريمة المنصورة

كانت مدينة المنصورة شهدت جريمة بشعة، صباح اليوم، إذ لقيت طالبة تُدعى نيرة في جامعة المنصورة مصرعها ذبحًا على يد زميلها يُدعى محمد، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به، ونُقلت جثة فتاة آداب المنصورة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

يُذكر أن اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وطعن زميلته بها وذبحها قبل قيام الأهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب أمام جامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى موقع الحادث.

ونقلت سيارة الإسعاف الفتاة إلي المشرحة، وذلك مع بدء التحقيقات في محيط الواقعة والاتصال بأهل الفتاة.