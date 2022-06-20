نيرة طالبة جامعة المنصورة: زميلها ذبحها وصعنها بسلاح أبيض أمام المارة

كشفت «الوطن» عن هوية الطالبة التي جرى ذبحها علي يد زميلها أمام جامعة المنصورة، ببوابة توشكي، حيث شهدت مدينة المنصورة جريمة بشعة صباح اليوم بعدما قام طالب بكلية الاداب بجامعة المنصورة بطعن زميلته بسكين وذبحها قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.

من هي فتاة أداب المنصورة؟

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء ايهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من طلاب جامعة بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وطعن زميلته بها وذبحها قبل قيام الاهالي بالامساك به والاعتداء عليه بالضرب أمام جامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة وانتقلت سيارات الاسعاف وضباط مباحث قسم اول المنصورة إلى موقع الحادث.

وتبين بعد التحقيقات الكشف عن هوية الطالبة التي ذبحها علي يد زميلها، وتدعى نيرة اشرف محمد، طالبة في قسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة المنصورة، ومقيمه بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية.

من هو الطالب الذى ذبح فتاة آداب المنصورة؟

وتبين أن الطالب والجاني الذى ذبح الطالبة أمام بوابة جامعة المنصورة يدعي محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله، 21 سنة، طالب بكلية الاداب بجامعة المنصورة، ومقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأثبتت التحقيقات الأولية، أن الطالب طعن الطالبة «نيرة» أمام بوابة الجامعة بسكين وذبحها من الرقبة قبل أن يتمكن الاهالي وطلاب جامعة المنصورة من الامساك به.

وجري نقل جثة المجني عليها لمشرحة المستشفي الدولي ونقل الطالب لمستشفي الطواريء الجامعي بعد محاولات الأهالي الفتك به.