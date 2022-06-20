أمينة تعاتب «الشامتين» في سقوطها على المسرح: ليه الغل والحقد.. أنا أختكم

تصدرت الفنانة الشعبية أمينة، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو سقوطها على المسرح، خلال إحياء إحدى حفلاتها الغنائية، ما أثار سخرية الجمهور.

أمينة ترد على الساخرين: إحنا بنتعب

حرصت الفنانة أمينة، على التعليق على السخرية منها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشرت صورة لها، وعلقت قائلة: «جماعة الناس اللي مفكرة أن العيشة وردي، وياما هنا ياما هناك، إحنا برضوا بني آدمين وبنتعب، وبيحصل انتكاسات زي أي حد، ودي حاجة حصلت غصب عني».

وكشفت أنها أصيبت بتمزق في الأربطة، متابعة: «برغم إني كنت بتحمل على نفسي، عشان خاطر فيه ناس جاية عشان تشوفني، مارضتش أمشي، ونتيجه تحملي على رجلي، أني جالي تمزق في الأربطة».

أمينة: لقيت ناس بتشتم وتشمت فيا

وجهت أمينة، رسالة إلى كل الشامتين فيها، قائلة: «كل ده مش مهم، قد ما مهم أوي، إني لقيت ناس كتير الحمد لله بتبعت تسأل عليا وتطمن عليا، وناس تانية بتشتم فيا وشمتانه فيا، وبتقول أحسن ما تقطع، أحسن دي بتترقص، أحسن دي مش عارف إيه؟! ليه كل ده، ليه الغل والحقد ده، ليه الكره الغير مبرر ده؟!».

وواصلت: «جماعة إحنا أبسط من كده بكتير، وأي شو إعلامي بيظهر قدامكم أوعوا تتخدعوا فيه، أنا أمينة أختكم وبنتكم، ومكنتش متوقعة ألقى فيه ناس كتيرة كده جواها غل وحقد من ناحيتي ليا.. ربنا يهديكم ويبعد عننا النفوس المريضة دي يا رب».