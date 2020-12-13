إنقاذ مسنة تعاني من تمزق في الأربطة بالكاحل الأيسر بجنوب سيناء

نجح فريق العمل الطبي بمستشفى أبورديس المركزي بجنوب سيناء، في إجراء جراحة لمسنة، تعاني من تمزق في الأربطة بكاحلها الأيسر.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن الفريق الطبي بمستشفى أبورديس يواصل عمله في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خاصة في مجال جراحة العظام، تزمنًا مع غلق مستشفى الطور العام .

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الفريق الطبي بمستشفى أبورديس، استقبال مصابة تبلغ من العمر 53 عامًا، محولة من الطور، وجرى على الفور تجهيز غرفه العمليات، لإجراء عملية جراحية عاجلة لها.

وأوضح أن المريضة كانت تعاني من كسر مضاعف بالكاحل الأيسر " بالنتوء الداخلي والخارجي للكاحل"، مع وجود تمزق بالأربطة، وقام الفريق الطبي بتركيب شريحة، و 10 مسامير، وجرى توفير المسمار علي نفقة التأمين الصحي.

وأكد الدكتور أحمد محمد داكر، مدير مستشفى أبورديس أن المستشفى بفريق العمل بها على أهبة الاستعداد، لتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع فئات المرضى، ومقدمًا الشكر إلى الفريق الطبي القائم بالعملية.

وأشار إلى أن فريق العظام والتخدير بالمستشفى يضم الدكتور محمد عبد العليم أخصائي العظام، والدكتور إبراهيم أسعد نائب عظام، والدكتور أحمد مبروك استشاري التخدير، وفريق التمريض يضم هلال عبدالمنعم مشرف قسم العمليات وتمريض قسم العمليات، و أنس محمد نبيل أخصائي تمريض، وحسن الدسوقي فني تمريض, وحمدي السيد فني الاشعة .