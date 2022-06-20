حصلت «الوطن» على تفاصيل فيديو جديد عن قرب للحظات قتل طالبة جامعة المنصورة، الذي وقع اليوم أمام البوابة، عندما أقبل طالب بقتل وذبح زميلته فتاة آداب المنصورة، في مشهد مأساوي، ما أثار رعب وفزع المارة وكل من تواجد وشاهد الجريمة من الطلاب والمواطنين.

فيديو جديد لذبح طالبة المنصورة

وأظهر الفيديو تفاصيل جديدة، حيث أن الطالب الذي كان يرتدي قميص «كروهات»، وأمسك طالبة جامعة المنصورة وهو أعلى الرصيف، وذبحها وألقاها على الأرض، ورأسها على حدود الرصيف وباقي جسدها في الشارع.

طالبة المنصورة.. جريمة في الشارع

ووقعت الجريمة في شارع عمومي مكتظ بالسيارات، أما واقعة ذبح طالبة المنصورة فكانت بين سيارة ملاكي فضية اللون وموتوسيكل، وبعد الجريمة، حاول الطالب الهروب، إلا أن المارة والطلاب أمسكوا به وكان بحوزته آداة الجريمة، وبحسب الفيديو.

ذبح طالبة المنصورة

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين، وقام بطعن طالبة جامعة المنصورة بها وقام بذبحها قبل قيام الإهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة توشكى ناحية حي الجامعة.

وحاول قاتل طالبة المنصورة الفرار قبل وصول الأجهزة الأمنية، إلا أن الأمن الإداري تدخل.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.