سرقوا منه البانجو.. المؤبد لمتهم و10 سنوات لـ 2 آخرين في قتل شاب بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها منذ قليل بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم آخر ومتهمة بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة قتل شاب وسرقة لفافة بانجو وألف جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس محكمة جنايات الزقازيق وعضوية المستشارين علي احمد رجب وحسام محمد المكاوي و حسام الهسجري وسكرتارية احمد رمزي.

إحالة 3 لمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة قتل شاب

تعود أحداث الجناية رقم 204 لسنة 2022 جنايات الحسينية والمقيدة برقم 4 لسنة 2022 کلی شمال الزقازيق حيث أحال المحامي العام لنيابات شمال الزقازية الكليةالى محكمة الجنايات كل من " السيد . ا . ع . م ( 18 سنة. عامل كاوتش ومقيم بحر البقر مركز الحسينية) وحجازي محمد حجازي (21 سنة تاجر خضار وفاكهة ومقيم القيزة مركز فاقوس ) وفاطمة إبراهيم علي عبدالله (48 سنة ربة منزل ومقيمة 1 بحر البقر مركز الحسينية) لأنهم في أول يوليو 2021 بدائرة مركز شرطة الحسينية محافظة الشرقية قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه إسلام جهاد عبد الرحمن غاطي عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحا أبيضا «سكين» مع الثاني مما يستخدم في الإعتداء علي الأشخاص، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب وطعنه الثاني بالسلاح الأبيض محدثين ما به من إصابات ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأفادت التحقيقات أن الجناية ارتبطت بجنحة أخري لإرتكاب المتهمبن سرقة منقولات المجني عليه «لفافة لنبات البانجو المخدر كانت حوزته، هاتفه، مبلغ ألف جنيه» والمتهمة الثالثة اشتركت مع الأول والثاني علي ارتكاب الجريمة بأن ساعدتهم بإمدادهم بالمعلومات اللازمة حول المجني عليه، واتفقت معهم علي سرقته كرها عنه وحرضتهم على ذلك، وقد وقعت الجريمة حال كونها نتيجة محتملة علي ذلكالتحريض والإتفاق والمساعدة.

التحريات تكشف سرقة المتهمين لفافة بانجو من المجني عليه

وأفاد والد المجني عليه 51 سنة – مساعد ميكانيكي سابقا – مقيم بحر البقر - مركزالحسينية - محافظة الشرقية، بأنه تناهي إلي علمه إصابة نجله، بالانتقال إليه وحال إصطحابه لمستشفى الحسينية قرر له الأخير قيام مجهولين بسرقة منقولاته «هاتف محمول، مبلغ ألف جنيه» كرها عنه وأحدثوا إصابته بأسلحة بيضاء كانت حوزتهم حال تواجده رفقه المتهم الأول.