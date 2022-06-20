نادية مصطفى تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو

طمأنت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الجمهور على صحة الفنان محمد الحلو بعد إجرائه أمس عملية جراحية وتركيب دعامات في القدم.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو

وقالت نادية مصطفى في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الحمدلله عمل العملية إمبارح بليل وبقى أحسن دلوقتي ومن المفترض خروجه اليوم من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية»، مشيرة إلى أن الفنان محمد الحلو قام بتركيب 6 دعامات في القدم نتيجة تعرضه لانسداد شرايين فيهما وليس في القلب كما زعم البعض الساعات الماضية.

وكان حمادة الحلو كشف عن تطورات الحالة الصحية لوالده بعد خروجه أمس من غرفة العمليات، وقال خلال تصريح لـ «الوطن» إن عملية والده استمرت 5 ساعات قام خلالها بتركيب 6 دعامات في القدم، وأنها كانت أطول وأصعب 5 ساعات قضاها، متابعًا أن هذه العملية كانت صعبة ولكن الحالة الصحية لوالده تحسنت كثيرًا.

وتابع: «حالته كويسة الحمدلله وخرج فايق بس بيحاول ينام ويرتاح دلوقتي بعد العملية الصعبة دي، والدكاترة مانعين عنه الزيارة النهاردة عشان يرتاح».

الأزمة الصحية للفنان محمد الحلو

بدأت الأزمة الصحية للفنان محمد الحلو عندما أعلن نجله حمادة أن والده تعرض لانسداد شرايين في القدم بنسبة تفوق الـ 80 %، مما أثر على حركته، وبعد عرضه على الطبيب أشار أنه بحاجة إلى تركيب دعامات، نافيا الشائعات الكثيرة التي انتشرت بشأن إمكانية بتر قدمه أثناء العملية.

وتابع «الحلو» أن والده كان يعاني من غضروف في ظهره في بداية الأمر وكان يظن أن هذا التعب نتيجة الغضروف ولكن اكتشف في النهاية أنه مصاب بانسداد في الشرايين.