محمد الشقنقيري يعتذر لزوجته: آسف عمري كله اللي جاي

جدد الفنان محمد الشقنقيري، اعتذاره إلى زوجته وأم أولاده، وذلك بعد الجدل الذي أثير خلال الأيام القليلة الماضية، وادعاء الموديل الأردنية رحيل ذكري، زواجه منها.

آسف على أي تصرف ممكن يكون جرحك أثناء غيابك

ونشر محمد الشقنقيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا تجمعه بزوجته، مُعلقًا عليها بقوله: «بحبك.. وآسف من كل قلبي.. آسف على أي تصرف ممكن يكون جرحك أثناء غيابك.. آسف على دخولي في تفاهات خلال انفصالنا».

آسف عمري كله اللي جاي

وأضاف محمد الشقنقيري «كان لازم أعمل لغيبتك ألف حساب، وكان لازم أقدر الأمور أحسن من كده.. حتى في طلاقنا أقحمتك في معاركي الخاصة، وبرضه كنتي سندي الوحيد زي ما طول عمرك سند وضهر.. آسف عمري كله اللي جاي.. بس اللي بينا أكبر بكتير من كل ده».

وعدتك وإحنا بنرجع أني عمري ما هاجرحك في يوم من الأيام

وتابع محمد الشقنقيري: «إحنا بينا عشرين سنة، بينا بيت وحياة وولاد وعشرة عمر.. أنتِ حب العمر كله، أنت الحب الوحيد في حياتي.. أنا وعدتك وإحنا بنرجع أني عمري ما هاجرحك في يوم من الأيام وللأسف مفيش كام شهر ودخلتك في دوامة ملكيش ذنب فيها، وفي وقت حتي مكنتيش موجودة فيه.. بس برضه كان لازم أخد بالي كويس أنا بعمل إيه وبتعامل مع مين وإزاي!».

عمري ما حبيت ولا هحب ست غيرك

واستطرد محمد الشقنقيري، قائلًا: «برضه أنت الوحيدة اللي واقفة معايا مش عارف أقولك إيه ولا اعتذر لك إزاي!.. بس أنا حقيقي آسف وحقيقي عمري ما حبيت ولا هحب ست غيرك».