حبس شاب لاتهامه بقتل عمه بـ14 طعنة لخلاف مالي في الشرقية

قررت نيابة بلبيس حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عمه بـ14 طعنة، بسبب رفضه إعطاءه مبلغًا ماليًا، وقام بسرقة شاشة تليفزيون وهاتف محمول.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا بمقتل «أحمد. ع. ع»، 39 سنة، عامل في مصنع بالعاشر من رمضان، إثر إصابته بعدة طعنات نافذة.

حبس قاتل عمه 4 أيام

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «أحمد. م. ع»، 23 سنة، عامل، مقيم بمركز بلبيس ابن شقيق المجني عليه حيث تعدى عليه بالضرب مستخدما سلاحًا أبيض «سكين»، ما أدى لإصابته بـ14 طعنة في الظهر والرقبة، ووفاته متأثرًا بإصابته وذلك بعدما رفض المجني عليه إعطائه مبلغ مالي. كما تبين أن المتهم قام بسرقة شاشة تليفزيون وهاتف محمول خاص بالمجني عليه ومحفظة، ولاذ بالفرار.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التصريح بدفن عاملين لقيا مصرعهما في مصنع

في السياق نفسه، قررت نيابة العاشر من رمضان التصريح بدفن جثماني اثنين من العمال توفيا إثر انفجار أسطوانة أكسجين في مصنع أسطوانات غاز.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد انفجار أسطوانة أكسجين داخل مصنع أسطوانات غاز بمدينه العاشر من رمضان، ما أسفر عن وفاة اثنين من العمال.

ونُقلت الجثتان إلى المستشفى، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة المصنع وإعداد تقرير حول أسباب الحادث.