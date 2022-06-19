الإعدام شنقا لمتهم بقتل مواطن لسرقته داخل مزرعة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بالإعدام شنقا بتهمة الاشتراك مع اثنين آخرين في واقعة قتل مواطن داخل مزرعته، بهدف سرقته في مركز بلبيس.

العثور على مواطن مقتولا داخل مزرعة

تعود أحداث القضية لسنة 2019، حيث تلقى مدير أمن الشرقية، بلاغا بالعثور على «ثابت. م»، 70 عاما، جثة هامة داخل مزرعة بدائرة مركز بلبيس ووجود شبهة جنائية.

السطو المسلح على المزرعة بهدف السرقة

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز بلبيس لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتم التوصل إلى أن وراءارتكاب الواقعة 3 متهمين مقمين بمحافظة الفيوم، حيث قاموا بالسطو المسلح على المزرعة بهدف سرقتها، وعندما حاول المجني عليه مقاومتهم قاموا بخنقه.

إعادة إجراءات محاكمة المتهمين

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، وصدر حكما في وقت سابق بمعاقبتهم بالإعدام شنقا، وتقدم أحد المتهمين بطلب إجراءات إعادة المحاكمة، وأصدرت المحكمة حكمها اليوم بإعدامه.