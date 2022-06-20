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الطب الشرعي يعاين جثمان طالبة المنصورة بعد مقتلها على يد زميلها

كتب:

شيماء مختار وإبراهيم ناصر
03:18 م | الإثنين 20 يونيو 2022
«نيرة» طالبة المنصورة

«نيرة» طالبة المنصورة

قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان طالبة المنصورة التي قُتلت على يد زميلها، لبيان سبب الوفاة رسميًا، وموافاة أجهزة الأمن بالتقرير، وذلك بعد نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة.

 ذبح طالبة المنصورة أمام أنظار المارة

جريمة قتل بشعة هزت أرجاء مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، جرّاء قيام طالب بذبح زميلته بسلاح أبيض «سكين» أمام أنظار المارة، لحظة دخولها من بوابة الجامعة.

 إبلاغ الشرطة بواقعة القتل

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة المنصورة، يفيد بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وطعن طالبة جامعة المنصورة.

ووفقًا للبلاغ، فإن المتهم قام بذبح طالبة جامعة المنصورة، وأمسك به الطلاب والمارة والأمن الإداري، وانهالوا عليه بالضرب، أمام بوابة «توشكى» بالجامعة.

وفي صباح اليوم، استقل المتهم والمجني عليها ذات الميكروباص، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وعقب نزولها أمام الجامعة، ترجّل خلفها المتهم وسدد لها عدة طعنات متفرقة بالجسد، أسفرت عن مقتل الفتاة على الفور، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.

 

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