جيران المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة: «مصدومين.. ميقدرش يدبح فرخة»

حالة من الاستغراب والدهشة سيطرت على وجوه أهالي منطقة محلة البرج، في مدينة المحلة الكبرى، مسقط رأس الطالب محمد عادل عوض الله، طالب كلية الآداب، والمتهم بقتل زميلته طالبة جامعة المنصورة نيره أشرف عبد القادر في الشارع بواسطة سلاح أبيض.

الجيران: المتهم يتمتع بصفات طيبة

وأبدى أهالي منطقة محلة البرج، استغرابهم من واقعة طالبة جامعة المنصورة وما فعله ابن منطقتهم، مشيرين إلى أن الطالب معروف عنه السلوك المحترم والأخلاق، ودائما ما يشاهدونه في الشارع مثل باقي زملائه الشباب بالمنطقة، ولم تظهر عليه أي أعراض مرض نفسي أو أنه شخص يسعى لافتعال المشاكل، أو أعمال شغب.

وأضاف أهالي المنطقة، أنهم فوجئوا بواقعة فتاة المنصورة وما حدث لها من خلال صفحات «فيس بوك»، وفى بداية الأمر كذبوا ما يتردد حيث أن الطالب ليس شخص عدواني ما يدفعه إلى ذبح فتاة في الشارع وأمام المواطنين وبهذه الطريقة الوحشية، «في البداية مكناش مصدقين إن محمد يعمل كده، وقولنا كلام صفحات فيس بوك، لأن شخصيته لا تدل إنه يذبح حتى فرخة، مش إنسان دم ولحم».

صدمة أهالي المنطقة

وأوضح أهالي منطقة الطالب المتهم، أنهم تأكدوا أن المتهم في الواقعة ابن المنطقة، بعد نشر بياناته وصورته على صفحات «فيسبوك»، معبرين عن حزنهم الشديد لما فعله المتهم بزميلته طالبة جامعة المنصورة، خاصة أنه طالب في بداية عمره، وأن أسرته بسيطة.

كانت مدينة المنصورة شهدت اليوم، واقعة مؤسفة، عندما أقدم طالب في كلية آداب جامعة المنصورة، على قتل زميلته، في الشارع بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، بعدة طعنات متفرقة في الجسد، قم إصابتها بجرح قطعي في الرقبة، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.