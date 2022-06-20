مصطفى درويش يعلق على مقتل طالبة المنصورة: البلطجي يتباهي ببلطجته

أبدى الفنان مصطفى درويش استياءه الشديد بسبب قتل طالبة جامعة المنصورة صباح اليوم، خارج سور الجامعة.

مصطفي درويش يبدي أستياءه من حدث جامعة المنصورة

وكتب مصطفى درويش عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا:« نيرة أشرف ضحية مجتمع كله فساد ضحية إن القدوى بقى البلطجي اللي بيشيل سكينة وهو رايح الجامعة ويتباهى ببلطجته».

وأضاف :«البلطجي بقى هو اللي معاه فلوس وعربيات البنت ديه ضحية الصورة المشوهة اللي متصدرة للمجتمع تحت كلمة الحرية ولسة اللي جاي أسوء الله يرحمها ويصبر قلب أمها وأبوها».

تفاصيل مقتل طالبة أمام جامعة المنصورة

وكانت شهدت المنصورة جريمة بشعة، صباح اليوم، إذ لقيت طالبة في جامعة المنصورة مصرعها ذبحًا على يد زميلها، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به، ونُقلت جثة فتاة آداب المنصورة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة، بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وطعن طالبة جامعة المنصورة بها، وقام بذبحها قبل قيام الأهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة «توشكى» لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.