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«الداخلية»: طلاب من 3 محافظات وراء تسريب امتحان الثانوية العامة

كتب:

محمد بركات
12:31 م | الإثنين 20 يونيو 2022
وزارة الداخلية - صورة تعبيرية

وزارة الداخلية - صورة تعبيرية

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم الاثنين بشأن تداول بعض أسئلة امتحان إحدى المواد بالثانوية العامة، عبر شبكة الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي «تليجرام» عقب بدء موعد الامتحان.

3 طلاب وراء تسريب الامتحان

وأشار البيان إلى أنّه بالفحص والتنسيق مع مسئولي وزارة التربية والتعليم، تبين اضطلاع 3 طلاب بمحافظات «الغربية – الشرقية – قنا» ببث الأسئلة المشار إليها باستخدام هواتفهم المحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

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