«الداخلية»: طلاب من 3 محافظات وراء تسريب امتحان الثانوية العامة

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم الاثنين بشأن تداول بعض أسئلة امتحان إحدى المواد بالثانوية العامة، عبر شبكة الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي «تليجرام» عقب بدء موعد الامتحان.

3 طلاب وراء تسريب الامتحان

وأشار البيان إلى أنّه بالفحص والتنسيق مع مسئولي وزارة التربية والتعليم، تبين اضطلاع 3 طلاب بمحافظات «الغربية – الشرقية – قنا» ببث الأسئلة المشار إليها باستخدام هواتفهم المحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.