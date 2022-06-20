شعبة الدخان: لا زيادة جديدة في أسعار السجائر حتى الآن

قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إنّ شركات السجائر لم تقم بأي زيادة جديدة في الأسعار حتى الآن، بخلاف الزيادة التي تم إقرارها في خلال الأشهر الماضية.

موقف المستهدفات الضريبية

وأكد «الإمبابي»، لـ«الوطن»، أن الشركة الشرقية للدخان أو الشركات الأجنبية العاملة في السوق لم تعلن عن أي زيادة في السعر، موضحا أن كافة الشركات تنتظر موقف مستهدفات الضرائب على قطاع التبغ والدخان في الموازنة الجديدة لتحديد طريقة التعامل معها في العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو المقبل.

وقال العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان هاني أمان، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، إن الشركة تعمل على مراجعة تكاليف الإنتاج، وأسعار البيع، مؤكدا أنّ شركته لا تقوم بزيادة أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل بشكل عشوائي، حيث إن لدى الشركة إدارة متخصصة تقوم بمراجعة الأسعار كل 3 أشهر للتأكد من توافق أسعار البيع مع التكلفة.

سلسلة زيادات الأسعار

وفي أول مارس الماضي، أعلنت الشركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للسجائر في مصر، زيادة أسعار السجائر كيلوباترا وبوكس وسوبر بقيمة جنيه واحد، وبعدها قامت شركة "فيليب موريس" بزيادة السعر جنيه واحد لسجائر «ميريت»، وجنيهان لسجائر «مارلبورو» بقيمة جنيهين، ثم قررت في مايو الماضي زيادة سعر سجائر «إل إم»، التي تستحوذ على 70% من سوق السجائر الأجنبية في مصر، بقيمة جنيه.

أسعار «بريتش أمريكان»

وفي 20 مارس الماضي، قررت شركة «بريتش أمريكان توباكو» زيادة أسعار السجائر بقيم تتراوح بين جنيه و3 جنيهات لبعض الأصناف، وقامت الشركة بزيادة سجائر «دانهيل» ليصبح 49 جنيها، وسعر سجائر «كنت» إلى 44 جنيهًا، وسعر سجائر «رويالز» أصبح 21 جنيها، كما ارتفع سعر سجائر «دانهيل ماستر بليند» إلى 41 جنيها.