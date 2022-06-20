هل يتعرض مصور فيديو مقتل طالبة المنصورة للمساءلة القانونية؟.. قانوني يجيب

سيطرت جريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة على الشارع المصري، والرأي العام، لوحشيتها وقسوتها، خصوصا في ظل تداول رواد مواقع التواصل لمقطع فيديو يرصد تفاصيل الجريمة التي وقعت، صباح اليوم، أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة «بوابة توشكى»، والذي يوثق كيفية قيام الجاني بضرب المجني عليها موجهًا لها عدة طعنات في الشارع.

ويعد هذا الحادث من أكثر الحوادث عنفا في الفترة الأخيرة، وخطورته لا تنطوي على وقوعه في وضح النهار، إذ وثق مقطع الفيديو واقعة بشعة شهدتها جامعة المنصورة، إثر تعرضت طالبة للقتل بطريقة وحشية في محيط الجامعة، وفارقت الحياة أمام أعين المارة، والذي قتلها بدافع غير معلوم دون رحمة وبدم بارد.

موقف مصور الفيديو القانوني

وقال المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ المواد 309 مكرر و309 مكرر «أ» من قانون العقوبات المصري، حددت عقوبة اختراق الحياة الشخصية للمواطنين، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة بالحبس والمصادرة، لكن وفقًا لشرح وتفسير المادة وأحكام محكمة النقض لا تنطبق هذه العقوبة على هذه الحالة.

المادة 309 من قانون العقوبات

وأضاف المحامي أن المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص»، «ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصورة».

وتابع «عسكر» أنّ المادة رقم 309 مكرر «أ» تنص على «يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه».

كما تنص المادة على أنّه يُعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، مشيراً إلى أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

مصور فيديو مقتل طالبة المنصورة لا يخضع للمسائلة القانونية

وأشار «عسكر» إلى أنّه في هذه الحالة، لم يتعرض مصور مقطع فيديو مقتل طالبة جامعة المنصورة للمساءلة القانونية، إذ إنّه قام بتصوير الواقعة من أجل التوثيق، وإثبات الواقعة وليس بغرض التشهير أو الاعتداء على الحياة الخاصة.