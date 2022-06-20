عاجل.. وفاة والدة الشاعر الغنائي ربيع السيوفي

توفيت والدة الشاعر الغنائي ربيع السيوفي، منذ قليل، حسبما أعلن الشاعر عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ربيع السيوفي: أمي في ذمة الله نسألكم الدعاء والفاتحة

اكتفى ربيع السيوفي بالتعليق عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله نسألكم الدعاء والفاتحة».

ربيع السيوفي احد اهم الشعراء المصريين الذى قدموا عدد من الاغنيات الشهيرة والهامة من بينها انا عايش وقلبي اختارك لـ عمرو دياب ومقدرش انساك وحالا دلوقتي لمحمد حماقي وسهروني الليل ومش بالكلام لراغب علامة ومفيش مرة لشيرين عبد الوهاب وغيب عن عينيا لنوال الزغبي ولو على قلبي لفضل شاكر وكل الاوقات لسميرة سعيد