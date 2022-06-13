عمرو دياب يتصدر التريند بمشروع سياحي جديد

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع تويتر عقب إعلانه عن مشروع سياحي جديد سينطلق خلال الصيف الجاري.

مشروع جديد لعمرو دياب مع محمد العبار

وأعلنت الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب عبر موقع «فيس بوك»، عن قرب افتتاح منتجع بالساحل الشمالي وهو ثاني مشروعاته بالتعاون مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

مشروع عمرو دياب هو مشروع سياحي يتناغم فيه مفهوم المكان مع الموسيقى والرياضة ليقدم أسلوب حياة فريدا من نوعه.

عمرو دياب أطلق علامته التجارية منذ أيام

وكان «الهضبة» قد أعلن مؤخرا عن انطلاق سلسلة فنادق تحمل علامته التجارية وستتميز تلك السلسة بالفخامة والكلاسيكية.

يذكر أن الفنان عمرو دياب يتعاون مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في سلسلة مشاريع سياحية ضخمة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

كان المستشار القانوني للفنان عمرو دياب، قد أصدر مؤخرا بيانا يحذر فيه من استخدام اسم الفنان وعلامته التجارية، هو وشركة ناي فور ميديا، في أي مشروعات استثمارية أو تجارية.

جاء في البيان الصادر عن مكتب المحامي أشرف عبد العزيز المستشار القانوني للنجم عمرو دياب التالي:

يعلن ويحذر مكتب أشرف عبدالعزيز محامي الفنان الميجا ستار عمرو دياب، وشركة ناي فور ميديا، من استخدام علامات تجارية مملوكة للفنان أو اسمه في أعمال تجارية لا تخصه، وأن ثمة أشخاص يدعو زيفا أنها صادرة عن الفنان أو الاشتراك فيها.