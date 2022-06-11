عمرو دياب وإليسا والجسمى يتنافسون على تورتة أغانى صيف 2022

يشهد موسم الصيف لهذا العام منافسة ساخنة بين نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى لتقديم عدد وافر من الأغنيات الصيفية التى تكون عنواناً للحفلات والأعراس، وعلى الرغم من أن العام الماضى لم يشهد نجاحاً كبيراً على مستوى الأغنيات الصيفية، فإن العام الحالى من المفترض أن يشهد طرح عدد كبير من الأغنيات التى يُتوقع لها النجاح.

يأتى الفنان الكبير عمرو دياب على رأس المطربين الذين أعدوا عدتهم للصيف هذا العام، وذلك بعد طرحه أغنيتين للصيف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهما «هتدلع» من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، و«اللى يمشى يمشى» من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما، كما يجهز حالياً لطرح أكثر من ثلاث أغنيات جديدة سيتم إطلاقها تباعاً خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وتامر حسين ومن المقرر أن تكون نواة لألبوم غنائى جديد نظراً لأن دياب غير معتاد على طرح أغنيات سنجل لمدة عامين بدون ألبوم غنائى. الهضبة ما زال حتى الآن يحصد نجاح أغنيته الصيفية للعام الماضى «أنت الحظ» التى حققت نجاحات كبرى وكانت الأغنية الأفضل لعام 2022 فى أغلبية الاستفتاءات بالتوازى مع أغنية وائل كفورى «البنت القوية».

وللعام الثالث على التوالى، ينافس الفنان الإماراتى حسين الجسمى على تورتة أغنيات الصيف، فكان عام 2020 هو عام النجاح له وحصد لقب أغنية صيف 2020 بأغنية «بالبنط العريض» التى وصل عدد مشاهداتها حتى الآن إلى ما يقرب من 600 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

«من أول دقيقة» تحصد 100 مليون مشاهدة فى شهرين..وسعد لمجرد يجهز أغنيته المصرية الثانية

أما الأغنية الوحيدة التى استحوذت على النجاح الكامل حتى الآن فهى أغنية الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربى سعد لمجرد «من أول دقيقة»، وهى أول أغنية عربية تتخطى حاجز 100 مليون مشاهدة فى أقل من شهرين خلال عام 2022.

وفى الوقت نفسه، تجهز إليسا حالياً لألبومها الغنائى الجديد الذى سيزيد عدد أغنياته على 10 أغنيات، وتقدمها باللهجتين المصرية واللبنانية، وتتولى مسألة إنتاجه على نفقتها الشخصية، وسيشهد الألبوم تعاونها مع الشاعر أيمن بهجت قمر لأول مرة، وتعاونها الفنى مجدداً مع الفنان مروان خورى فى 3 أغنيات جديدة جميعها باللهجة اللبنانية، بالإضافة إلى أغنية مع الفنان زياد برجى، أما الفنان سعد لمجرد فسيستكمل نجاحه الصيفى العام الماضى بأغنية «الكلام عدى الجمال» مع الشاعر أمير طعيمة والملحن عزيز الشافعى، بعمل صيفى هذا العام سيُطرح مع الفنان عزيز الشافعى.

راغب علامة يحتفل بـ«تعاليلى»

وفى سياق مختلف، قدّم الفنان اللبنانى راغب علامة أغنيتين للصيف حتى الآن، الأولى كانت بعنوان «ممكن أزعلك» ولم تحقق النجاح المرجو، أما الثانية فكانت منذ أيام بعنوان «تعاليلى» من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما وصورها فى دولة تركيا واحتفل بها يوم عيد ميلاده فى العاصمة اللبنانية بيروت، كما يحضّر علامة لطرح أكثر من أغنية جديدة منها أغنية «استمارة 6» و3 أغنيات مع الملحن محمود الخيامى.

شيرين تستعد لـ«عوّدتنى الدنيا»

..وتامر حسنى ينتظر طرح أغنيات فيلم «بحبك»

..ومحمد حماقى يعلن تجهيز أغنية ولم يحدد موعد طرحها

أما عن باقى الفنانين فما زالت الصورة غير واضحة بشكل كبير، فالفنان محمد حماقى أعلن عن تجهيزه لأغنية مع الموزع توما ولكن لم يحدد بعد موعد طرحها، فى حين أن الفنان تامر حسنى يعمل على طرح عدد من أغنيات ألبومه الجديد وقت عرض فيلمه الجديد «بحبك» فى دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، أما الفنانة شيرين عبدالوهاب فأعلنت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بعنوان «عوّدتنى الدنيا» من كلمات الشاعر أحمد المالكى وألحان الفنان تامر عاشور الذى قدّم أغنية جديدة مع الفنانة أنغام بعنوان «لوحة باهتة» من كلمات الشاعر نادر عبدالله وتوزيع طارق مدكور وقدمتها لأول مرة خلال حفلها فى المملكة العربية السعودية.