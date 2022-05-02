30 دولارا زيادة في سعر طن خام الحديد والصين تتعهد بدعم الصناعات المتضررة

انتعشت أسعار خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من محتوى المعدن، مسجلة نحو 145 دولارًا للطن مقابل 115 دولار مطلع العام الجاري 2022، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ أكثر من أسبوع، وسط توقعات قوية للطلب بعد أن تعهدت الصين، أكبر مستهلك للحديد في العالم، بتكثيف الدعم في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.

دعم صيني قوي للصناعات المتضررة من كورونا

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ إن الحكومة الصينية ستتبنى حزمة من السياسات لمساعدة الصناعات المتضررة من الوباء، وتكثيف بناء البنية التحتية ودعم تطوير سوق العقارات الصحي.

تباطؤ إنتاج خام الحديد الصيني

وكان ارتفاع الأسعار، أحد أسباب تباطؤ إنتاج خام الحديد من كبار المنتجين في العالم، حيث حذرت مجموعة BHP الصناعية الصينية من استمرار انخفاض إنتاج خام الحديد بعد أن جاء إنتاجها في الربع المنتهي في مارس دون التوقعات.

توقعات بتراجع أسعار الحديد

تاريخيًا، وصل سعر طن خام الحديد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 229.50 دولار في مايو من عام 2021، ومن المتوقع تداول خام الحديد عند 136.60 دولار أمريكي للطن المتري بحلول نهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، بالنظر إلى المستقبل، على أن يتوقع له التداول عند 121.61 دولار في غضون 12 شهرًا.

ويستخدم خام الحديد في صناعة الصلب للبنية التحتية ومشاريع البناء الأخرى، وأكبر منتج لخام الحديد «الصين وأستراليا والبرازيل»، وتشمل الدول الأخرى المنتجة «الهند وروسيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا».