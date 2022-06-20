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وفاة الفنان العراقي محمد أحمد أربيلي عن عمر يناهز 89 عاما

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محمود الرفاعى
06:10 م | الإثنين 20 يونيو 2022
محمد أحمد أربيلي

محمد أحمد أربيلي

توفي الفنان العراقي محمد أحمد أربيلي، اليوم الاثنين، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز 89 عاما.

نقل أربيلي للمستشفى 

ونُقل أربيلي إلى أحد المستشفيات في حالة حرجة لتلقي العلاج منذ 25 يوما.

ونعى مدير عام الثقافة في وزارة الثقافة بحكومة كردستان فرهند غفور، الفنان أربيلي، وقال: «أربيلي خدم الفن والأغنية لسنوات طويلة ولديه باقة من الأغاني التي تبقى حية بعد رحيله».

مشوار أربيلي الفني 

ويعد محمد أربيلي من أهم الموسيقيين العراقيين، وتخصص في قسم المسرح التابع لكونسرفتوار، وتوجه لمهنة التمثيل في المسرح، وواصل جميع أعماله الفنية والغنائية.

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