وفاة وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية بعد 100 يوم من تكليفه بمهام عمله

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية عن وفاة الدكتور أيمن حليم، مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وذلك بعد قرابة 100 يوم من تكليفه بإدارة الشؤون الصحية في الإسكندرية، فيما لم تذكر المديرية سبب الوفاة حتى الوقت الراهن.

تكليف «حليم» في مارس الماضي

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدر قرارا وزاريا في مارس الماضي، بتكليف الدكتور أيمن حليم حبيب عوض الله، وكيلاً جديداً لوزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، خلفاً للدكتور سعيد مأمون السقعان.

وبهذا يكون قد قضى «حليم» قرابة 100 يوم في إدارة صحة الإسكندرية، حيث بدأ مهمته في الأسبوع الثاني من مارس ثم أبريل ومايو، ليرحل عن عالمنا في منتصف يونيو الجاري.

من هو الدكتور أيمن حليم؟

شغل «حليم» وظيفة مدير القوميسيون الطبي في الإسكندرية، وقبلها كان مديراً لمنطقة غرب الطبية، حيث يعتبر رابع وكيل وزارة للصحة بالإسكندرية منذ بداية أزمة جائحة كورونا المستجد.

آخر ظهور لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

وكان آخر ظهور لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، منذ عدة أيام خلال الزيارة الميدانية لمحافظة الإسكندرية، التي أجراها وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، لتفقد مستشفيي رأس التين العام وجمال عبدالناصر.

وأشاد «عبدالغفار» حينها بالخدمات الطبية بمستشفى جمال عبدالناصر، وتابع مراحل تنفيذ أعمال مشروع استحداث قسم عمليات القلب المفتوح بتكلفة 20 مليون جنيه، كما أوصى بعلاج طفلة مريضة قلب ومتابعة حالتها الصحية بشكل مستمر للتأكد من استجابتها للعلاج.