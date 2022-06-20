عاجل.. اجتماع لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لبحث التعاون المشترك

استضافت جمهورية مصر العربية الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لبحث علاقات التعاون العسكري المشترك، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية، حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وعقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء ثنائيا مع خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصي، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما عقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقاء ثنائيا مع نيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، تناول اللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وشرق المتوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وعقب ذلك، بدأت فعاليات الاجتماع الثلاثي بكلمة افتتاحية للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلالها أهمية دعم سبل التعاون والشراكة بين مصر وقبرص واليونان، ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مشيدًا بالتعاون المثمر الذي تشهده العلاقات المصرية القبرصية اليونانية خلال الآونة الأخيرة مما يدعم توحيد المفاهيم تجاه كافة القضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وأكد وزير الدفاع القبرصي، خلال الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق بين مصر وقبرص واليونان؛ لدعم العلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون ولا سيما في المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل منهما، معرباً عن تقديره الكامل للقوات المسلحة المصرية نظراً لما تمثله من قوة عسكرية ذات ثقل استراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار وزير الدفاع اليوناني إلى أهمية الاجتماع وما خلص إليه من نتائج تعزز المصالح المشتركة، كما أعرب عن تقديره لدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وفي ختام جلسات المباحثات وفعاليات الاجتماع، تم توقيع بيان مشترك في إطار مساعي القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية؛ لدعم علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات والتهديدات ودعم سبل السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

وعلى هامش الاجتماع، نُظم مؤتمر صحفي لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان، في إطار عرض نتائج الاجتماع وجلسات المباحثات التي تهدف إلى دعم علاقات التعاون العسكري بما يلبى المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وتضمنت فعاليات المؤتمر استعراض كل من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وخارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصي، ونيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، للجهود المبذولة بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط، فضلاً على تتويج التنسيق العسكري المصري القبرصي اليوناني المشترك بأقصى درجات التفاهم الذي أدى إلى توحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.