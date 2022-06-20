ما سبب اختفاء سجائر «LM وميريت»؟.. تجار يكشفون

تشهد الأسواق المحلية ندرة في بعض أنواع السجائر الأجنبية الصنع في مقدمتها سجائر من نوعية «ميريت» و«دوفدوف» و«إل & إم» بحسب جولة قامت بها «الوطن» في بعض المحال والأكشاك إذ أكد أصحابها أن هناك نقصا في بعض الأصناف الأجنبية.

هناك صعوبة في الحصول على بعض أصناف السجائر الأجنبية حاليا

وقال محمد سيد، صاحب كشك لبيع السجائر بمنطقة الدقي، إن هناك صعوبة في الحصول على بعض أصناف السجائر الأجنبية خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن وكلاء ومندوبي توريد السجائر يؤكدون أن هناك أزمة في بعض الأصناف.

ومن جانبه، أكد سليمان زكريا، صاحب كشك في منطقة إمبابة، أنه بالفعل هناك نقص في توريد بعض الأصناف الأجنبية وفي مقدمتها السجائر نوعية الـ«ميريت» وسجائر نوعية «إل&إم» منذ ثلاثة أيام، متوقعاً في حديثه لـ«الوطن»، أن هذا النقص يمهد لرفع أسعار تلك الأصناف، كما عهدنا من قبل.

إرجاع نقص بعض الأنواع من السجائر الأجنبية إلى تأثير الأزمة العالمية الاقتصادية

من جانبه، أرجع إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، نقص بعض الأنواع من السجائر الأجنبية إلى تأثير الأزمة العالمية الاقتصادية وتوقف سلاسل الإمداد.

وأوضح «الإمبابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غالبية التبغ لصناعة السجائر في مصر يتم استيراده من الخارج، مؤكداً أنه تأثر بالطبع بالأزمة الاقتصادية التي اندلعت عقب نشوب الحرب الأوروبية بين روسيا وأوكرانيا في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي.

كانت شركة «فيليب موريس» المنتجة لبعض أنواع السجائر الأجنبية أعلنت في مايو الماضي عن زيادة بعض أسعار منتجاتها وأبرزها السجائر نوعية «إل &إم» بكل أنواعها الأحمر والأزرق والأبيض إلى 34 جنيها بدلاً من 33 جنيها، بينما قررت زيادة أسعار سجائر نوعية «مارلبورو» بأنواعها الأحمر والأبيض والجلود لترتفع بقيمة جنيه من 45 جنيها وحتى 46 جنيها و«مارلبورو كرافتد»، بأنواعها 36 جنيها بدلا من 35 جنيها، في حين قررت زيادة أسعار سجائر «ميريت» بأنواعها الأصفر والأبيض والأزرق بنفس المقدار من 48 جنيها وحتى 49 جنيها.