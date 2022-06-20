شيرين تعلق على إلغاء حفلاتها الغنائية العام الماضي: كلام مش صحيح

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على التواصل مع جمهورها من خلال فتح باب الأسئلة عبر خاصية «الاستوري» على حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وخلال ذلك التواصل، سألها أحد متابعيها إذا كانت كثيرة التأجيل في حياتها أم لا، وأجابت الفنانة شيرين: «لا خالص بالعكس، بس مش عايزين ننسى أن في ظروف مرينا بيها أثرت فينا زي الكورونا، وظروف الثورة، خليتنا اتأثرنا وشوية خدت من حماسنا».

شيرين توضح سبب إلغاء حفلاتها

أما عن الشائعات التي طالتها العام الماضي حول إلغاء عدد من حفلاتها الغنائية، أوضحت: «في ناس بتقول إنها متفقة معايا على حفلات وإني لغيتها وده كلام مش صحيح فبتتلغي لعدم وجود اتفاق من الأساس».

وعند سؤالها عن إذا كانت في قصة حب حاليًا أم لا، أوضحت شيرين عبد الوهاب: «أه طبعًا بحب نفسي وبحب بناتي وبحبكم، وفوق كل ده بحب ربنا وصدقوني لما حتحبوا ربنا أكتر أكتر من أي حاجة في الدنيا، أي مشكلة ممكن تهون لأن ده الحب اللي مش بيروح أبدًا»، مشيرة إلى أنها لم تحب في حياتها سوى مرة واحدها.

شيرين تعلق على أزمتها مع بهاء الدين محمد

أما عن رأيها أو تعليقها في الهجوم الحاد الذي شنه ضدها الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، أجابت شيرين: «والله أنا مش شايفة ليه أي مبرر».

وكان «محمد» شن هجوما حادًا على شيرين عبد الوهاب مؤخرًا بعد ما صرحت عبرحسابها بموقع «انستجرام» عن ندمها على أغنية «متجرحنيش» التي كتب كلماتها، وهو ما أزعج الشاعر الغنائي بشدة وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «مش متعود أرد على أي حد ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه، ويعرف إنه مهما أتعود يغلط لازم ييجي عند بعض الأسماء ويحاسب، ويخلي باله».