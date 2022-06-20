5 إجراءات من الجامعات الأهلية استعدادا لاختبارات القبول 2022

أكد الدكتور عبد الحميد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة»، أن امتحانات اختبارات القبول 2022 ستنطلق غداً الثلاثاء إلكترونية سواء حضورياً أو عن بعد، مع التشديد والالتزام بكافة الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ولبحث العلمي، لافتا إلى أن الجامعات الأربع أنهت كافة الاستعدادات اللوجستية للاختبارات.

الجامعات الأهلية: أكثر من 6 آلاف طالب تقدموا للالتحاق حتى الآن

وأوضح المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن عدد الطلاب الذين تقموا لإجراء اختبارات القبول من الشهادات العربية والأجنبية تجاوز الـ6000 طالب وطاالبة حتى الآن، منوهاً إلى أن الجامعات الأربعة مستعدة بكافة البرامج والكليات، بجانب التوسع من السعة الاستعابية لعدد الطلاب، مشيرًا إلى عدد من الاستعدادات اتخذتها الجامعات لاختبارات القبول 2022، تمثلت في الآتي:

ضوابط و استعدادات اختبارات القبول 2022

** تجهيز القاعات والمدرجات للاختبارات وأماكن استراحات للطلاب وأولياء الأمور.

** إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت ضد فيروس كورونا كوفيد 19.

** إعلان نتائج الاختبارات خلال 7 أيام من تاريخ الامتحانات عبر الموقع الإلكتروني من خلال أكونت الطالب.

**الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء التواجد داخل مقرات الامتحانات.

** إلغاء اختبارات القبول للطلاب الغشاشين والمضبوطين خلال الامتحانات.