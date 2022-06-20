غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات جامعة الإسكندرية على مدار الساعة

وجه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، السادة وكلاء الكليات اليوم الإثنين، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، بضرورة وضع جدول زمني محدد لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد «نبيل» أن الإمتحانات تسير بهدوء ودون حدوث مشكلات أو معوقات حتى الآن، وقدم الشكر للمجهود المبذول من جميع الكليات ومركز القياس والتقويم فى متابعة الأعمال الامتحانية والتنسيق والاستعداد المسبق، مشيراً إلى انعقاد غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية تعمل على مدار اليوم.

قبول الطلاب الناجحين في الثانوية والشهادات المعادلة

وأحيط المجلس علما بقرار المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالجامعات، باستمرار العمل بقواعد قبول الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها بالجامعات والمعاهد العليا بتنسيق 2022 – 2023 كالعام الماضى مع إجراء تعديلات محدودة تخص قواعد قبول الناجحين فى الشهادات الفنية والعربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة.

كما وافق المجلس على استضافة جامعة الإسكندرية للمهرجان الأول للرياضات الشاطئية للجامعات والمعاهد المصرية بمعسكر باجوش فى الفترة من 6 اغسطس إلى 11 اغسطس القادم.

الاستفادة من منصة إجادة

ووجه «نبيل» الكليات بتوجيه الطلاب نحو الاستفادة من منصة إجادة وهي منصة إلكترونية متخصصة في تقديم دورات تدريبية متنوعة لتطوير المهارات والقدرات الخاصة بالشباب.

وأحيط المجلس علما بقرارات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، والاقتراحات المقدمة من الجامعات بشأن سير العملية التعليمية للعام الجامعي الجديد.

ووجه وكلاء الكليات بتكثيف برامج الأنشطة التوعوية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بكافة التحديات التى تواجه الوطن حول نشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية للفكر المُتطرف، انطلاقاً من الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.