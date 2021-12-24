طليقة ماجد المصري عن طرد ابنتها لمعازيم الفرح: كانت هتحصل مصيبة «فيديو»

تحدثت منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، عن تفاصيل حفل زواج ابنتها «ماهيتاب» بعد حالة من الجدل أثارتها الأخيرة بعد مطالبتها لغير المدعوين بالخروج من قاعة الفرح، قائلة: «ولادي متربين على الأصول وعارفين يعني إيه يحبوا الناس ويحترموهم ويقدروهم، وجدعان ومحترمين للصغير قبل الكبير».

وأضافت «منى إش إش»، خلال تصريحات لـ«الوطن»: «الفرح كان جميل بس طلعت حاجة نكدت على الواحد، أنا حزينة من الناس اللي بتعلق ومش فاهمة أي حاجة، بيتكلموا في أي حاجة ملهاش لازم».

ناس غريبة دخلت الفرح والله أعلم حصل تحرش ولا لأ

وتابعت: «الفرح عامل زي بيت الشخص فيه خصوصية، بس لقينا فيه ناس كتيرة إحنا منعرفهاش، مش معازيم نعرفهم، لقينا ناس موجودة غريبة الشكل، كانت ممكن تحصل مصيبة فيه ناس دخلت ومنعرفش جنسياتهم أو هيعملوا إيه، ممكن يحصل تحرش أو حصل الله أعلم، والناس بقت فوق بعض».

مطردناش حد وطلبنا منهم الرجوع للخلف

وأوضحت أنها صعدت على المسرح وطلبت من الحضور الرجوع إلى الخلف، «شوفت ناس كتير مش تبعنا، وقولتلهم يا جماعة وسعوا المكان وأرجعوا ورا ومطردتش حد، وزوج بنتي قالهم بردو الكلام ده، قالهم ارجعوا لورا، وبعدين البنت انفعلت بس مقالتش اطلعوا برا».

وأشارت إلى أنها كانت تفكر في فرح ابنتها أو ابنها سابقا بالذكريات معهم: «جالي في فرح ماهي أو أحمد ابني فلاش باك للأحداث من أول ما تواجدوا في بطني لحد لما كبروا، أنا اتربيت معاهم».

أنا صاحبة أولادي واتربيت معاهم

ولفتت إلى أن محطة الزواج كانت بالنسبة لها محطة غريبة، لأنها تعتبر نفسها أختهم وليست والدتهم، «أنا صاحبتهم وأعتقد هما كمان مش معترفين بيا إني أمهم، لأنهم متخيلين الأم تبقى ست كبيرة شوية، وليها شكل أم زمان».

لازم الواحد يرضى بكل مراحل حياته

وتابعت بأنها تشعر بزواج أولادها أن العمر يسير بشكل سريع: «أنا لسه كنت امبارح بنوتة حلوة في المدرسة وبعدين الجامعة، وبعدين بقى عندي ولاد وحياة وبعدين أولادي اتجوزوا، العمر بيجري بسرعة والمهم البني آدم يستمتع ويرضى بكل مراحل حياته».