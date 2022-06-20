انتداب الأدلة الجنائية لرفع الآثار المادية في واقعة مقتل طالبة المنصورة

أمرت النيابة العامة، بندب قسم الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية المحيطة بمكان ارتكاب واقعة مقتل طالبة المنصورة على يد زميلها، أمام بوابة الجامعة، لفحصها كما أنّها عاينت مسرح الجريمة، وضبط آلات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، لمشاهدتها.

مباشرة التحقيق العاجل في الواقعة

وأعلنت النيابة العامة، أن المستشار النائب العام أمر بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها، وكانت قد تلقت أخطارا من الشرطة بوفاة المجني عليها، بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة الجامعة، والقي القبض عليه متلبسا بالجريمة وبحوزته الأداة.

سماع أقوال فردي أمن الجامعة

كما أنها انتقلت لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، فضلا عن استماعها لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.