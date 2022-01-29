النيابة تستمع لأسرة المجني عليها بالزاوية الحمراء.. المُغسّلة كشفت المستور

تستمع النيابة العامة، اليوم السبت، لأقوال أسرة المجني عليها «إيمان.م.ر» حيال واقعة وفاتها الواقعة في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء التابع لمديرية أمن القاهرة، بعد أن كشفت تحريات المباحث أن زوج المجني عليها هو من تسبب في وفاتها.

وأوضحت التحريات، أن زوج المجني عليها اعتدى عليها بالضرب حتى سقطت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، كما أن تقرير الصفة التشريحية التي طلبته النيابة العامة، كشف عن وجود إصابات في الرأس والوجه وفي أنحاء متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى نزيف داخلي وسيلان دماء من أنف وفم الضحية، الشيء الذي أكدته مغسلة الموتى التي دلت الشرطة على الجريمة متكاملة الأرجاء قبل أن تندثر وتدفن مع السيدة.

المغسلة تكشف عن الجريمة

بدأت الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا من مُغسّلة موتى أفادت فيه بأنها أثناء قيامها بعملها بتغسيل جثة ربة منزل، تبيّن لها وجود إصابات في الجثمان، وخروج دماء من الفم والأنف، مضيفة أنها طلبت من الأسرة السماح لها بالنزول للشارع لشراء بعض لوازم الغُسل حتى لا يتلوث الكفن بالدم.

وتمكنت المُغسّلة، من النزول ومغادرة المنزل وتوجهت على الفور إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة بوفاة ربة منزل من دائرة القسم، ولكن بها إصابات غير طبيعية الشئ الذي أثار شكوكها أثناء قيامها بعملها المعتاد كمغسلة للموتى.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبيّن العثور على جثة لسيدة تدعى «إيمان.م»، 35 عامًا، ربة منزل، كما تبيّن وجود الإصابات المذكورة سلفًا.

النيابة العامة تصرح بدفن الجثمان

وصرحت النيابة العامة، بدفن الجثة بعد أن تم نقلها إلى مشرحة زينهم للعرض على الطب الشرعي؛ للكشف عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة استكمال التحريات؛ لكشف غموض وملابسات الواقعة وضبط وإحضار الزوج الذي فر هاربًا.