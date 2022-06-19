السبب الحقيقي لانتفاخ بطن إليسا في حفلها مع سعد لمجرد.. «مش كرش»

أثارت الفنانة إليسا جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صورة لها، وبطنها كانت منتفخة بشكل ملفت، في حفلها الأخير مع الفنان المغربي سعد لمجرد ضمن فعاليات موسم الرياض، وتساءل الجمهور عن سبب ظهورها بهذا الشكل، هل يرجع لزيادة ملحوظة في الوزن، أم أنّها حامل.

سبب انتفاخ بطن اليسا

وأكد مصدر مقرب من الفنانة إليسا، لـ«الوطن»، أنّ السبب وراء انتفاخ البطن يرجع إلى تداعيات إصابتها بسرطان الثدي منذ سنوات، حيث ظهرت المضاعفات على بطنها ويديها، وأجرت جراحة منذ سنوات للتحكم في تلك المضاعفات.

إليسا تتعرض لمضاعفات بسبب مرض السرطان

يذكر أن الفنانة إليسا خضعت لعملية في بروكسل ببلجيكا منذ أشهر، بسبب تورم يديها نتيجة سحب مياه من جسدها، خلال فترة علاجها من السرطان.

وظهر ذلك في حفلها الأخير، حيث أحيت الفنانة إليسا والفنان سعد لمجرد حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات موسم الرياض، رفع شعار كامل العدد أول أمس، وظهر الثنائي اليسا وسعد لمجرد على المسرح وهما يرتديان اللون الأبيض وأديا معًا لأول مرة أغنيتهما الشهيرة «من أول دقيقة».

كلمات أغنية من أول دقيقة وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

أغنية من أول دقيقة لـ إليسا

يذكر أن أغنية من أول دقيقة احتلت المركز الأول عالميًا من حيث الاستماع، كما تصدرت التريند في 16 دولة عربية و17 أجنبية، كما حققت ملايين المشاهدات عبر اليوتيوب، أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

واحتفلت إليسا الشهر الماضي بتحقيق أغنية من أول دقيقة 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وكتبت إليسا، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «شكرًا لكل اللي حضروا وسمعوا وحبوا الأغنية لتحقق الإنجاز الرائع ببلوغها 100 مليون مشاهدة في أقل من شهر.. أنتم النجاح الحقيقي وأعز ناس على قلبي وبشكركم على المحبة الصافية».