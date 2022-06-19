حسام داغر ينشر صورة خلال أداء العمرة رفقة سعد لمجرد: «أجمل صحبة»

نشر الفنان حسام داغر صورة تجمعه بالفنان سعد لمجرد، بملابس العمرة في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر صحفته الرسمية بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام».

حسام داغر يعلق على صورته رفقة سعد لمجرد

وعلق حسام داغر على الصورة: «الحمد لله ربنا كرمني اليوم بعمرة لوالدتي الله يرحمها بصحبة أخويا وحبيبي سعد لمجرد ووالدته الفنانة الجميلة نزهة الرجراجي، كانت أجمل صحبة مع أصدقائي وأجمل عمرة ليكي يا حبيبتي».

مشاركة حسام داغر في مسرحية «صباحية مباركة»

وشارك الفنان حسام داغر مؤخرا في مسرحية «صباحية مباركة»، التي يخرجها الفنان أشرف عبدالباقي، وتعرض ضمن موسم جدة في المملكة العربية السعودية، ويشارك فيها عدد كبير من نجوم الكوميديا.

أبطال مسرحية «صباحية مباركة»

مسرحية «صباحية مباركة»، بطولة: علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، حسام داغر، طاهر أبوليلة، حمادة صميدة، نيللي محمود، نيفين التوني، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، أشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي.