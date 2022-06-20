عمرو محمود ياسين عن واقعة طالبة جامعة المنصورة: «ماتت المروءة والشهامة»

أعلن الفنان والسينارست عمرو محمود ياسين، غضبه الشديد من حادث مقتل طالبة جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، على يد زميلها أمام بوابة توشكى بالجامعة.

وعلق عمرو محمود ياسين، في منشور له عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «مش عارف أقول إيه غير إنه ماتت المروءة والشهامة والرجولة.. ما أبشع منظر أشباه الرجال وهم يشاهدون كيف تقتل نيرة؟ خسارة.. ربنا يرحمك يا نيرة ويصبر أمك وأبوكي وأهلك».

وعقب نشره، علقت إحدى المتابعات قائلة،: «أنتم بتتكلموا إزاي.. واحد ماسك سكينة طول دراعه وبيقتل واحدة، لا طبعا كل واحد واقف في لحظة ذهول ربنا ما يكتبها على حد مين ها يجري على واحد ماسك سكينة وياخدها منه إفرض موته أنتم بتتكلموا إزاي، لو أي حد واقف هيخاف منه، واحد ماسك سكينة حسبي الله ونعم الوكيل فيه، المنظر يخوف فعلا ربنا يرحمها».

عمرو ياسين: أنقذت فتاة مثل نيرة وأنا في العشرين

ليرد عليها عمرو محمود ياسين، قائلا: «ذهول إيه يا فندم أنا نفسي اتعرضت للموقف ده وأنا في العشرين من عمري وشفت بنت بلطجي رافع عليها سكينة، ونزلت من عربيتي أنا وصديق ليا وحررناها من إيده وكنا في عز الليل.. أرجوكي بتدافعي عن إيه بس».

مقتل طالبة جامعة المنصورة

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطعا مصورا للحظة قتل شاب لزميلته طالبة جامعة المنصورة، أمام إحدى البوابات حيث سقطت الفتاة وسط حالة من الذعر انتابت الطلبة الموجودين في المكان فيما أمسك آخرون القاتل واعتدوا عليه بالضرب لحين وصول قوات الشرطة.