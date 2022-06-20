موعد ومكان عزاء طالبة جامعة المنصورة.. في مدافن أسرتها بالغربية

تتجه أعين الجميع إلى موعد ومكان عزاء طالبة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها اليوم الاثنين، على يد زميل لها في الكلية، حيث تقرر إقامة صلاة الجنازة في مسجد «الروضة»، بمدينة المحلة، في حالة وصول جثمان الطالبة مساء اليوم الاثنين، أو صباح غد الثلاثاء، على أن تكون الدفنة في مقابر العائلة بعزبة حمد.

عزاء طالبة جامعة المنصورة بجوار منزلها

وشهد محيط منزل طالبة جامعة المنصورة، في منطقة «الجمهورية» بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، تحول فرح إلى «ميتم»، حيث كان يستعد الشاب «كريم» أحد جيران الضحية لعقد حفل زفافه، اليوم، إلا أن شهامة المصريين وحب الجيران لبعضهم البعض غيّرت من موقف العريس، الذي بادر وأعلن عدم إقامته لحفل الزفاف واقتصار المناسبة على «زفة» فقط، وبعيداً عن مسكن الأسرة المجاور لمسكن أسرة المجني عليها.

أسرة طالبة جامعة المنصورة تنتظر تصريح الدفن

ووصلت منذ دقائق أسرة طالبة جامعة المنصورة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لاستلام الجثمان واستخراج تصريح الدفن، وذلك وسط حالة من الانهيار بين أفراد الأسرة، حيث أشار عدد من الجيران، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إلى أنهم عرفوا بخبر مقتل «نيرة أشرف» من مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما سبب صدمة كبرى لهم.

مقتل طالبة جامعة المنصورة على يد صديقها

وشهد محيط جامعة المنصورة، صباح اليوم الاثنين، واقعة قتل مؤسفة، حيث أقدم طالب على إنهاء حياة «نيرة»، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم الاجتماع، وذلك خارج أسوار الجامعة، عقب مشادة كلامية بينهما.