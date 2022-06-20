أسعار البترول تقترب من 113 دولارا للبرميل وسط مخاوف من زيادة البنزين

استقرت العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 113 دولارًا للبرميل، اليوم الإثنين بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مع استمرار التقلبات حيث أثقل المستثمرون المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتغذية الطلب مقابل توقعات بارتفاع الطلب على المدى القريب.

انخفاض مؤشر النفط العالمي بنسبة 6%

انخفض مؤشر النفط العالمي بنسبة 6% تقريبًا يوم الجمعة حيث أزعجت المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية من ارتفاع أسعار الفائدة، الأسواق المالية.

وخلال الأسبوع الماضي، قاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي موجة عالمية من التشدد النقدي من خلال رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة ارتفاع التضخم، ما أثار مخاوف من ركود محتمل.

مخاوف من تعطل الإمدادات

في غضون ذلك، حذرت وزيرة الطاقة الأمريكية «جينيفر جرانهولم»، من استمرار ارتفاع الطلب خلال عطلة نهاية الأسبوع، واحتمال استمرار ارتفاع أسعار البنزين، وانقطاع الإمدادات بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا والاضطرابات في ليبيا.

واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 109.5 دولارًا للبرميل، اليوم الإثنين، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة.

توقعات بارتفاع سعر البرميل

تاريخيًا، وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول خام برنت عند 117.00 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 129.45 دولار أمريكي للبرميل في غضون 12 شهرًا.